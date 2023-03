Schmidt entende "expectativas altas": «Há três anos que o Benfica não ganha qualquer título»

Tendo em conta que os últimos títulos do Benfica foram em 2019, Roger Schmidt diz entender que as "expectativas" sejam agora "altas". O alemão entende que, na Luz, "todos os anos são anos para tentar vencer títulos"."Já tive oportunidade de dizer que quando se está no Benfica todos os anos são anos em que temos de tentar vencer títulos. Faz parte da história do clube e é o que é esperado de nós. Há três anos que o Benfica não ganha qualquer título, nem taças nem o campeonato, e naturalmente as expectativas são altas, agora é que tem de ser", analisa o treinador, em declarações ao jornal 'Der Spiegel'.Se há algo que deixa o treinador satisfeito, é o facto de o grupo estar comprometido e a jogar "como equipa". "Não há nenhum jogador que não esteja bem, todos estão a jogar bem. Há jogadas com bola, sem bola, bolas que se ganham, jogadores que gostam de jogar, de correr, de lutar, de jogar futebol. Para além dos títulos esta é a maior alegria do futebol. É para isso que trabalhamos para viver esse momento no campo, em que os jogadores jogam como equipa, lutam como equipa e depois, no fim, impõem-se. É a maior sensação de felicidade que existe no futebol", contou.Roger Schmidt garantiu também não estar a pensar "se será ou não" o seu ano "mais bem sucedido". "Estou concentrado no presente, no trabalho diário e tenho tido boas experiências com isso. Em retrospectiva, tive a grande sorte de nunca estar a lutar pela permanência. Sempre tive equipas boas, sempre trabalhei em escalões superiores. Comecei com o Delbrück e em Münster vencemos logo no primeiro ano. Depois subimos e ficou mais difícil. No Paderborn quase conseguimos subir à Bundesliga, aproveitei sempre para tentar alcançar o máximo. Em Leverkusen, durante três anos, jogámos a Liga dos Campeões. Não estou aqui a contabilizar sucessos, o que quero dizer é que há pontos diferentes que podemos alcançar. É importante vencer títulos, é algo muito especial sobretudo porque o campeonato é uma prova que dura muito tempo e quando conseguimos vencer uma competição de 18 equipas é a confirmação máxima que podemos ter porque é muito difícil. Uma temporada tem altos e baixos, surgem dificuldades e no final ser a equipa que vence o título é uma sensação muito particular. Tal como nas Taças, ser a última equipa no fim significa que não se perdeu jogo nenhum. São coisas que acho especiais e nós fazemos de tudo para que no momento da consagração possamos ter aquela sensação maravilhosa. É uma enorme alegria para todos no clube, mas também para cada um, individualmente. E não me é indiferente a forma como se chega lá. Quero chegar lá de uma forma que me agrade, em que possa dizer 'gosto deste futebol’", explicou o treinador do Benfica, na mesma entrevista.