Schmidt: «Enzo? Até 31 de dezembro estamos seguros de que temos os jogadores todos e ninguém pode sair»

Roger Schmidt fez esta quinta-feira a antevisão do Sp. Braga-Benfica (sexta-feira às 21h15) e a situação de Enzo Fernández foi um dos assuntos abordados."Não vou dar o onze inicial hoje. O que posso dizer é que Otamendi e Enzo já regressaram, vieram muito bem dispostos e em boa forma. Já treinaram com a equipa, estão muito motivados. Estamos todos orgulhosos pelo que fizeram pela Argentina, pela forma como jogaram. Aliás, estamos assim por todos os jogadores. Sempre que os nossos jogadores jogam torneios internacionais é um bom sinal para nós. Estão novamente focados no Benfica. Enzo? Até 31 de dezembro estamos seguros de que temos os jogadores todos e ninguém pode sair. Para já, estamos em véspera de jogo e estou tranquilo. Depois abre-se o mercado e quando se tem jogadores de grande talento corremos sempre o risco de perder jogadores. Para já, estamos concentrados no jogo de amanhã", disse o treinador das águias na conferência de imprensa."Para estes jogadores, vencer o Mundial no meio da temporada... Normalmente quando se vence o campeonato do Mundo vêm umas férias a seguir, mas aqui é diferente. Jogaram o Mundial em dezembro. É difícil para os jogadores, é difícil voltarem a estar prontos para as competições domésticas, mas tanto o Otamendi como o Enzo sempre demonstraram uma grande atitude. Sempre com muita intensidade e ritmo em todos os jogos. São os únicos dois jogadores na nossa equipa que mantiveram o ritmo. Espero que amanhã aproveitem a oportunidade"."Não sei nada sobre isso. Não sigo as coisas que aparecem nas redes sociais. Somos uma equipa de futebol profissional e as regras são para todos os jogadores. É importante que descansem entre jogos e não há exceções"."Não posso revelar essas conversas. Quando falo com os jogadores, são coisas que guardo para mim. O que posso dizer é aquilo que já disse. Todos sabemos como é o futebol. Estes jovens têm oportunidades, e não se trata só do Enzo. Se tiverem oportunidades têm de tomar decisões, e eu respeito-as. Posso aconselhá-los, mas eles só têm uma carreira. Se eu os puder convencer ou influenciá-los num determinado sentido tento fazê-lo, mas aceito as suas decisões".