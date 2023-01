Schmidt: «Nunca duvidei da atitude e personalidade de Enzo. Adora jogar pelo Benfica»

No regresso à equipa, Enzo marcou, bateu no símbolo e fez sinal de que vai ficar no Benfica No regresso à equipa, Enzo marcou, bateu no símbolo e fez sinal de que vai ficar no Benfica

O Benfica bateu esta terça-feira o Varzim por, nos oitavos de final da Taça de Portugal, com golos de Grimaldo (4') e de Enzo Fernández (78'), naquele que foi o regresso do argentino à titularidade nas águias depois de ter ficado afastado da equipa no embate contra o Portimonense, para a 15.ª ronda do campeonato.Em declarações no final da partida, o treinador Roger Schmidt elogiou a prestação da equipa e falou sobre o regresso de Enzo Fernández, jogador cujo compromisso com a equipa diz nunca ter estado em causa. "Nunca tive quaisquer dúvidas sobre a sua atitude e personalidade. É uma ótima pessoa, está no Benfica e adora jogar pelo Benfica. Se espero que continue? Sim, espero", atirou o técnico alemão, aos microfones da RTP3."É a história da temporada e temos de aceitá-la. Temos sempre altos e baixos durante a temporada. Penso que estivemos durante um grande período a jogar a um bom nível. Não começámos bem depois do Natal, com a derrota em Braga, mas penso que já na última semana mostrámos uma boa reação na Liga e hoje também. Foi um jogo difícil, um verdadeiro jogo da Taça. Eles estiveram bem [Varzim], acreditaram nas suas chances, mas penso que merecemos esta vitória e avançar para os quartos de final da Taça.""Estou feliz pelo Morato e Lucas Veríssimo terem aproveitado esta oportunidade para jogarem. Fizeram um bom jogo, controlaram o centro da nossa defesa. Estou muito contente com ambos. O Enzo também regressou à equipa, esteve bem e marcou um golo decisivo. Penso que de uma forma geral a equipa esteve bem. Podemos confiar em todos os jogadores."