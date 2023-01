Schmidt: «Espero que o Otamendi renove por mais um ano ou dois»

Otamendi termina contrato com o Benfica no final da época e Roger Schmidt gostava de ver defesa renovar. O jogador é pretendido por clubes argentinos e o treinador dos encarnados garante que vai respeitar qualquer que seja a sua decisão."O Nico é o nosso capitão, é um líder. Tem feito uma temporada excelente, acaba o contrato o verão, é um jogador com muita experiência, toda a gente sabe que ele gosta muito de jogar no Benfica. Mas também é preciso respeitar os planos dos jogadores. Espero que ele fique, é um jogador de topo, consegue jogar de 3 em 3 dias em excelentes condições, traz inteligência à equipa e espero que renove por mais um ano ou dois. Vamos ver. Mas em última análise respeita-se a vontade do jogador. O Nico está cá há 3 ou 4 anos e vai dar tudo para se tornar campeão pelo Benfica. Não está concentrado no que acontecerá no verão", referiu o treinador.