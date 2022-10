Schmidt: «Estes dois resultados frente ao PSG dizem muito da qualidade e da atitude dos meus jogadores»

Roger Schmidt não escondeu o orgulho que sente dos seus jogadores após o resultado () do Benfica diante do PSG no Parque dos Príncipes."Estou orgulhoso, claro. A forma como os jogadores estão a jogar este tipo de jogos, especialmente quando estás a perder por 0-1, é sempre difícil. Nunca tivemos medo, acreditámos em nós mesmos, jogámos o nosso futebol. Estou muito orgulhoso disso. Tentámos sempre ganhar o jogo, o que é muito difícil contra uma equipa como o PSG. Mas quando não dá para ganhar, pelo menos temos de levar um ponto. Penso que é um resultado justo. Conseguir estes dois resultados frente ao PSG diz muito da qualidade e da atitude dos meus jogadores", começou por dizer o técnico alemão das águias, em declarações à ELEVEN."Jogou na posição do Neres porque é um jogador fiável. Esteve bem na pressão, apoiou bem os laterais e correu muito. Mostrou as suas qualidades. Fez um grande jogo e esteve muito bem.""Para ser honesto, não pensei sobre isso. Vi apenas um jogo muito difícil para passarmos para a próxima fase. Mas depois de quatro jogos, estamos numa boa posição para avançarmos. Jogamos um futebol de uma equipa que merece estar na fase a eliminar da Champions. Espero que assim seja. Primeiro lugar do grupo? O nosso primeiro objetivo é ganhar o jogo com a Juventus para arrumar com o assunto. Se for possível, claro que sim, mas primeiro temos de nos qualificar", terminou.