Schmidt: «Estou impressionado com a qualidade do futebol em Portugal»

Roger Schmidt confessou este sábado, na antevisão do jogo de amanhã, com o Estoril, que a qualidade do futebol em Portugal o impressionou. E disse que é difícil ganhar o campeonato no nosso país."Já falei disso algumas vezes. Estou impressionado com a qualidade do futebol em Portugal, com a qualidade dos treinadores. É difícil ser campeão em Portugal, com o Sporting, FC Porto e Sp. Braga, são ótimas equipas. Todas estas equipas mostraram na Liga e nas competições internacionais que são muito boas. Tal como viu, nós, FC Porto, Sporting na Liga dos Campeões e Sp. Braga na Liga Europa... Bons resultados e bom futebol. Para mim está claro, o futebol é de boa qualidade. Cada Liga tem a sua cultura, e em Portugal é assim. Por vezes joga-se em grandes estádios, outras vezes em estádios menores com menos adeptos, mas gosto da experiência. Estou muito contente e foi por isso que renovei. Penso que estou no sítio certo. Árbitros e ruído na comunicação social? Acho que há muito foco no futebol. É um desporto muito grande em Portugal e basta ligar a televisão, vê-se todas as noites. Para ser sincero não leio jornais, não vejo televisão e, portanto, estou um pouco isolado disso, mas vejo que as pessoas são muito interessadas. Se não estivessem interessadas, não havia todo o ruído. É disso que as pessoas gostam. Há muitos adeptos em Portugal que querem saber o que se passa. Faz parte do futebol e eu gosto disso", referiu o técnico do Benfica.