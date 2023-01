Schmidt explica contratação de Gonçalo Guedes e atira: «Raramente se tem este tipo de oportunidades no inverno»

Roger Schmidt já esteve esta manhã com Gonçalo Guedes, antes da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, e assegura que vai ficar com uma boa "dor de cabeça" na hora de decidir quem vai pôr a jogar."É o tipo de dores de cabeça que gosto. Antes de começar a janela de transferências, podia haver oportunidade de melhorar o plantel. Perdemos alguns jogadores, o Rodrigo e o Diogo, eles quiseram sair, perdemos o Helton porque ele quer ser o 1º guarda-redes e ontem demos luz verde para o Henrique Araújo sair porque para ele é uma boa oportunidade ir para o Championship. Neste momento não conseguia jogar na B. O Gonçalo é ponta de lança, já estava a jogar, e esperamos que o Henrique Araújo volte no verão. Saíram alguns jogadores mas temos de os substituir, manter um plantel forte. Vieram o Casper e o Andreas, chegaram aqui depois de 6 semanas parados, precisamos de tempo para poderem jogar futebol de alta intensidade e com o Gonçalo Guedes raramente se tem este tipo de oportunidades no inverno. É excelente, vem da formação do Benfica, jogou em 3 clubes de topo e consegui-lo nesta janela por 6 meses é ótimo. É uma oportunidade que não podemos rejeitar. Estou muito contente, está pronto para jogar já, mas é claro que tem de se habituar aos companheiros de equipa, mas conhece o Benfica".Questionado sobre se Gonçalo Guedes seria já opção para jogar amanhã e em que posição, Schmidt remeteu a decisão para "depois". "Ele está em forma para jogar, fisicamente está pronto. Ainda temos um treino e só depois tomarei a decisão. Em relação à posição, no nosso sistema com um ponta de lança central e com um segundo, onde tem jogado o Rafa, penso que podia jogar em ambas as posições; é flexivel e pode jogar em todas as posições de ataque", sublinhou.E com a chegada de Guedes, Draxler será cada vez menos opção? "A decisão de quem joga não é tomada apaneas por mim, são os jogadores que decidem também. Temos um plantel com jogadores muito bons e isto tem de ser uma motivação para eles. O que queríamos era isto, ter mais opções. Temos muitos jogos nas próximas semas e vamos precisar de todos os jogadores. Não vejo problemas", conluiu o treinador.