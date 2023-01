Schmidt explica entrada a todo o gás de Guedes: «Disse-me que viu todos os jogos do Benfica esta época»

Ao segundo jogo no regresso ao Benfica, Gonçalo Guedes foi esta quinta-feira lançado a titular frente ao Paços de Ferreira, encontro antecipado da 18.ª jornada da Liga Bwin que o Benfica ganhou por 2-0 com o internacional português a ficar ligado aos dois lances que resultaram em golo (sofreu a falta para o livre de Grimaldo e serviu Aursnes, que atirou para defesa de Marafona, antes de João Mário atirar a contar na recarga).





Em declarações no final da partida, Roger Schmidt foi questionado com a titularidade do avançado português e com o bom momento que apresenta neste novo capítulo ao serviço do clube da Luz, com o alemão a fazer uma revelação: "Ainda é jovem, mas já tem muita experiência internacional. É um regresso a casa, por isso é um bom sentimento para ele. Não é muito difícil para alguém se integrar na nossa equipa. Ele disse-me que viu todos os jogos do Benfica esta temporada, por isso não é nenhuma surpresa para mim", disse, aos microfones da Sport TV."Começámos bem hoje, marcámos dois golos cedo, o que sempre ajuda, mas depois vimos que o Paços de Ferreira tem uma boa equipa, com jogadores com experiência e com qualidade. Tivemos de trabalhar muito, especialmente ao vermos que não estávamos a conseguir fazer o terceiro golo. Tivemos de ter atenção aos contra-ataques, o Paços mostrou a sua qualidade, mas no final penso que merecemos a vitória. Estou muito contente porque nunca é fácil jogar este tipo de jogos fora de casa. Foi um bom passo em frente para nós.""É novo para mim, não conhecia este dado. Não concedemos muito golos, mas ter tantas vezes a baliza a zeros é especial, particularmente nos jogos fora. Nos jogos fora de casa, os adversários tentam jogar sempre com o elemento casa. Se conseguires defender muito bem fora de casa é um bom sinal. Mas também os nossos jogos fora de casa parecem-se um pouco com os nossos jogos em casa porque temos sempre os nossos adeptos", terminou.