Schmidt explica o que mais gosta em Gonçalo Ramos

Com a seca de golos de Gonçalo Ramos no campeonato a prosseguir, Roger Schmidt foi questionado esta sexta-feira se Musa irá integrar o onze do Benfica amanhã no jogo frente ao Sp. Braga."Não vou anunciar o onze para amanhã, o que posso dizer é que ambos estão em muito boa forma. O Gonçalo marcou contra o FC Porto, para efeitos estatísticos foi dado autogolo, mas para mim o golo é do Gonçalo. Tem feito uma época fantástica, marcou muitos golos, é um jovem ponta de lança que pela primeira vez tem esta responsabilidade no Benfica. Por vezes há algumas jornadas que não se marca, é normal. O que mais gosto nele é que trabalha muito para a equipa e o jogo dele não se resume aos golos. É importante em todos os elementos táticos, é assim que olho para tudo. O Musa tem estado muito bem, normalmente joga como suplente, mas tem tido muito impacto. Nas últimas semanas tem também vindo a desenvolver-se, está melhor em alguns pormenores relativamente ao início da temporada. Espero que amanhã esteja preparado para marcar, seja no onze ou a sair do banco", afirmou na antevisão ao jogo agendado para sábado no Estádio da Luz (20H30).