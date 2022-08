Schmidt revela por que viu o cartão amarelo: «Estava a reclamar, mas o árbitro esteve bem»

Roger Schmidt viu o cartão amarelo, o primeiro nesta edição da Liga Bwin, logo no arranque da segunda parte do encontro entre Boavista e Benfica (52'). Em declarações no final da partida no Bessa, o treinador alemão das águias explicou o que o levou a ser admoestado pelo árbitro João Pinheiro, aceitando a decisão do juiz.

"Estava a reclamar, penso que o árbitro esteve bem. Tive uma visão diferente do árbitro sobre uma situação, fiz um comentário sobre isso e ele mostrou-me o cartão amarelo e eu aceito", atirou.