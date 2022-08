Schmidt explica titularidade de António Silva e elogia: «Mostrou que está preparado»

O Benfica somou este sábado a terceira vitória consecutiva na Liga Bwin ao bater hoje, no estádio do Bessa, o Boavista por 3-0, em jogo da terceira ronda do campeonato, num encontro em que Morato e João Mário, com um bis, marcaram os golos das águias.

Em declarações no final da partida, Roger Schmidt elogiou a resposta da equipa no Bessa, perante um adversário tradicionalmente complicado a jogar na sua casa, especialmente depois do encontro a meio da semana para o playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Uma vitória muito importante, precisámos de 20 minutos para encontrarmos o nosso ritmo mas depois jogamos muito bem, controlámos o jogo, criámos oportunidades e não penso que não corremos perigo em perder pontos aqui hoje. Não é fácil jogar aqui, conheço o historial dos jogos do Benfica aqui. Significa muito para mim. Os suplentes entraram muito bem e tivemos uma boa energia", começou por dizer o técnico alemão das águias, em declarações na 'flash-interview' da 'Sport TV'.

Boavista sem ponta de lança no onze inicial

"Foi uma decisão deles, quando vimos o 11 deles conseguimos ver que eles iam apostar mais nas bolas longas e transições ofensivas. Mas tivemos muito bem organizados. Os jogadores estiveram muito bem a apoiar a nossa úlima linha. Tivemos bem nesse aspeto."

Escolha de António Silva em detrimento de Vertonghen

"Penso que o Nico estava de fora hoje e precisávamos de um suplente para a direita, que é o António. Se ele não tivesse preparado, poderíamos jogar com dois defesas esquerdinos. Esteve muito bem na pré-temporada e hoje mostrou que também está preparado para jogar pela equipa principal do Benfica. Jogou de forma inteligente mesmo depois de ver o amarelo muito cedo. Esteve bem juntamente com o Morato."

Sete vitórias em outros tantos jogos

"É muito importante. Queremos lutar pelo título e para isso temos de ganhar quase todos os jogos, principalmente jogos como o de hoje."