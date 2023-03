Schmidt fala em "agarrar o destino com as próprias mãos": «Nunca acreditei em ficar à defesa à espera»

O estilo de jogo de Roger Schmidt - que via a ideia de ser treinador como "inconcebível" - está bem vincado. E o alemão explica agora, recuando aos tempos de infância, por que razão é fã do futebol ofensivo e do golo."Primeiro apareceu o amor pelo futebol. Eu amo o futebol! Já em pequeno gostava. Comecei a jogar na rua, não tive uma grande carreira. Joguei na 3ª Divisão mas ainda assim gostava de jogar. Adorei jogar todos os domingos e nunca pensei que o futebol viesse a ser a minha profissão. Não achei que viesse a ser treinador, para mim isso era inconcebível. Quando comecei a trabalhar como treinador continuava a ser inconcebível, era mais um passatempo. Ainda assim o amor ao futebol marcou-me tanto… era avançado e a coisa mais bonita quando uma criança começa a jogar é o momento em que se chega à baliza e marca um golo", sustentou o treinador do Benfica, em entrevista ao jornal alemão 'Der Spiegel', antes de concluir: "No fundo, tudo passa por marcar golos, ter a bola no fundo das redes. Quando o Neres fez o cruzamento e o João Mário encostou para golo foi esse o momento que o estádio todo, o público todo esperava. E a ideia de criar esses momentos marcou-me. Nunca acreditei em ficar à defesa à espera que eventualmente acontecesse algo na área adversária. Penso que temos de agarrar o destino com as nossas próprias mãos e aproveitar os 90 minutos para tentar ser melhor que o adversário, para criar mais oportunidades. Não há vitórias garantidas, mas podemos aumentar as probabilidades de vencer e isso só pode acontecer se tivermos uma abordagem muito ativa."Essa filosofia, conta ainda Schmidt, foi sendo construída com o tempo. "Quando comecei a trabalhar como treinador, em Delbrück, nem sequer pensava muito nisso. Era uma coisa minha, vinha de dentro, não tinha grande… fui dando passos na formação de treinador paralelamente à minha carreira ativa, mas na realidade nem pensava muito nisso, como queria jogar, como queria que fosse o meu futebol. Comecei e depois, a cada dia, tentava encontrar a melhor forma para treinar os jogadores, para transmitir essa motivação, essa paixão. Depois, com a experiência, isso foi-se desenvolvendo. Acabei por reparar que estava a resultar e pensei: isto é mesmo possível", contou o técnico das águias.No base do sucesso está a crença, defende o alemão: "Quanto mais acreditas em ti mais os jogadores acreditam e quanto mais os jogadores acreditam mais possível se torna que venham a marcar a diferença. Contudo, antes de conseguires que os jogadores acreditem é preciso que sejamos nós a acreditar. É esse o primeiro momento e é preciso encontrar esse caminho. Não sou um treinador que pensa que o adversário joga de determinada forma e que a partir daí vou passar a semana a definir como vamos jogar. Para mim é 100% claro como vamos jogar. Vejo como o adversário joga, dou algumas indicações aos jogadores, mas nós jogamos à Benfica e jogamos para vencer."