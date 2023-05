Schmidt fala em desilusão e... 'erro': «Fizemos todos os possíveis para convencer Grimaldo»

O Benfica viu confirmada esta semana a saída de Grimaldo para o Bayer Leverkusen, saída essa que foi abordada este sábado por Roger Schmidt. O treinador do Benfica não poupou nos elogios ao lateral espanhol, mas criticou o timing da oficialização."Vou tentar resumir este tema. Quando vim para o Benfica, havia ruído à volta do Grimaldo, não se sabia se ia ficar ou não. Falámos no início da temporada e concordámos em começar do zero. O que se seguiu foi fantástico. O Grimaldo é um jogador chave, é um líder e fez uma temporada de eleição. Está sempre disponível, é muito profissional e assumiu muita responsabilidade esta temporada, não só a nível interno como internacional. O contrato dele acabava este verão e todos sabíamos isso. Fizemos os possíveis para o convencer a ficar, ainda acreditávamos nele, mas também respeitamos a opinião do jogador. O que ele pensa da segunda parte da sua carreira é crucial, este é um momento crucial na carreira. Se tomar a decisão de sair, eu respeito isso. A razão para essa decisão não importa, é a sua carreira, a sua vida. Talvez estejamos um pouco desiludidos por ele sair, mas temos de olhar para tudo isto de uma forma geral. Jogou no Benfica durante sete anos e meio no máximo, foi sempre titular, foi três vezes campeão, espero que seja quatro no final desta época. Não há muitos jogadores com esta história num só clube. Respeito o que está a fazer pelo Benfica. Quanto à publicação com as fotografias, acho que foi desnecessário. Acho que o poderia anunciar, mas não acho que foi bom fazê-lo desta forma. Nem foi bom para os jogadores do novo clube, os jogadores não se querem concentrar na próxima temporada já. E tão pouco foi bom para ele. O que fez pelo Benfica até agora não encaixa com esta situação. O timing do anúncio não foi bom, para mim foi um erro. Deviam tê-lo aconselhado a fazer isto de outra maneira. Não sei se houve um acordo para fazer isto assim, mas tal como disse, temos de olhar para o cenário geral. É um jogador que terá o meu apoio até ao último segundo da temporada. Agradeço aquilo que fez por mim e respeito a sua carreira, é nosso jogador até ao último segundo".