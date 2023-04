«Schmidt fez lembrar Jesus»: a reação de adeptos do Benfica à derrota com o Inter Milão

O Benfica perdeu com o Inter por 2-0, na Luz, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o jogo.



António Manuel Ribeiro (músico): "O Benfica não dominou e teve receio de um Inter com pouca chama. Quando não se criam ocasiões, sofremos e sem glória perdemos. O guarda-redes do Inter só fez duas defesas difíceis. Não concretizar a entrada do Guedes não lembra a ninguém."

Duarte Marques (ex-deputado): "O Benfica pareceu em depressão pós- traumática pela derrota com o FC Porto. Mas há que levantar a cabeça, repor a confiança e jogar o que falta para sermos campeões. O Benfica é o maior, vamos acreditar e vencer os jogos que faltam rumo ao 38."

Luís Filipe Borges (apresentador): "Schmidt fez uma péssima gestão do banco, a fazer lembrar Jorge Jesus: quis meter dois jogadores aos 89’ que não chegaram a entrar. Mostra no mínimo desorientação. João Mário, Aursnes e Rafa estão muito abaixo e só vejo António Silva a dar o exemplo.”