Schmidt: «Foi um bom resultado, mas precisamos de continuar assim para sermos campeões»

O Benfica venceu este sábado nos Açores (3-0), diante do Santa Clara, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que Aursnes (9'), Gonçalo Ramos (16') e Gonçalo Guedes (80') - na noite de regresso - marcaram para os encarnados.





Em declarações no final da partida, Roger Schmidt gostou da entrada da equipa nos Açores, com "um bom futebol" e "dois grandes golos", mas não assim tanto do facto de a equipa ter tentado controlar o resultado no segundo tempo."Começámos muito bem, afinados, muito focados, jogámos um bom futebol, marcámos dois grandes golos, criámos muitas oportunidades. Na segunda parte controlámos demasiado em vez de avançarmos mais, não foi igual à primeira parte, mas temos de respeitar o adversário que também tem qualidade e tentou de tudo. Estiveram bem. Podíamos ter marcado o quarto e quinto golos. Mas no final estamos contentes por ganharmos aqui. Avisaram-me que era difícil jogar aqui. Estamos felizes", começou por dizer o técnico das águias, aos microfones da Sport TV."É difícil de dizer, mas acho que jogámos muito bem até agora, 60% da temporada já está. Até ao momento temos dois empates e uma derrota. Estamos contentes pela primeira metade da temporada, mas sabemos que temos de continuar assim para sermos campeões. Esse é o nosso grande objetivo. Penso que hoje foi um bom passo para retomarmos esse ritmo.""Foi um bom resultado, mas precisamos de continuar assim, temos de trabalhar, 17 jogos pela frente e temos de continuar assim, focados, para sermos campeões. Ainda temos potencial para evoluir. É um longo caminho para o título, mas queremos lutar por ele."