Roger Schmidt: «Houve azar no penálti, podíamos ter tido um ou dois a nosso favor»

“O adversário foi mais eficiente do que nós, e vamos tentar fazer o mesmo no estádio deles."



Roger Schmidt assumiu que a derrota do Benfica diante do Inter Milão não foi propriamente o resultado desejado para esta noite, mas deixou claro que a equipa da Luz vai a Itália discutir o apuramento."Foi um jogo duro. Acho que ambas as equipas tiveram as suas chances. Não aproveitámos as nossas, infelizmente. Continuámos no jogo, os jogadores deram tudo. Criámos bons momentos, mas sofremos o segundo golo de penálti. É essa a história do jogo", começou por analisar, à ELEVEN."Perder em casa claro que não é perfeito, mas é apenas o intervalo. Temos sempre de acreditar em nós mesmos. Tivemos os nossos momentos. Houve azar no penálti, podíamos ter tido um ou dois a nosso favor... Eles foram mais eficazes do que nós e agora é tentar na próxima semana fazer o mesmo".Relativamente ao facto de apenas ter feito uma substituição, o alemão defendeu a sua opção. "Foi minha decisão. Os jogadores que estiveram em campo estiveram bem, no final tivemos uma grande chance. Sempre acreditei nos jogadores, foi uma decisão minha".A fechar, de forma clara, o técnico do Benfica respondeu desta forma quando o questionaram sobre o Benfica pode ganhar em Milão: "Claro!"