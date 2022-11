Schmidt: «Isto é a Liga dos Campeões e queremos mostrar o nosso melhor»

Roger Schmidt fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o Maccabi Haifa, partida da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões que o Benfica disputa amanhã, em Israel, a partir das 20 horas. Os encarnados, recorde-se, já estão apurados para os oitavos de final."Claro que sim! Estamos muito felizes por nos termos qualificado, mas estamos em igualdade de pontos com o PSG, ambos temos jogos difíceis fora, mas é a Liga dos Campeões. Temos de mostrar sempre o melhor desempenho, a melhor mentalidade e ganhar. Depois, logo vemos que o acontece em Turim com o PSG.""Na minha opinião fizeram um bom jogo cá e se virem os outros encontros deles, mostraram sempre um futebol corajoso, ativo, com muita intensidade. São muito bons quando não têm a bola, na transição. Foi difícil para nós cá e vai ser difícil lá. Eles ainda podem qualificar-se para a Liga Europa, temos de esperar a melhor das motivações por parte deles. Vamos tentar mostrar a nossa qualidade, fazer um bom jogo e ganhar.""Não ouvi o que ele disse e não tenho comentários a fazer sobre isso.""As coisas são o que são, não estou preocupado com isso, não posso fazer nada para alterar... Ninguém gosta do facto de termos um Mundial a meio da época, mas estou concentrado no jogo em Haifa, não olho para o que se passa daqui a duas semanas. Queremos acabar isto no melhor nível, ainda temos mais quatro jogos até ao Mundial e estamos muito concentrados. Não podemos fazer nada para mudar isso, durante o Mundial temos a Taça da Liga, não nos vamos queixar.""Espero o mesmo. O Enzo é um jogador importante para nós, é muito bom para pautar os ritmos do jogo, com e sem bola, é muito criativo. Mas às vezes hé jogadores que estão em boa forma e depois ficamos sem eles. Temos de compensar isto e dar oportunidade a outros. O Fredrik [Aursnes] já mostrou que pode jogar nesta posição, temos o Paulo Bernardo e outras opções. É uma pena, gosto de ter o Enzo em campo, mas há outros que também podem ter desempenhos muito bons."------Schmidt em declarações à BTV:"Eles fizeram um bom jogo contra nós, tivemos de ter paciência para ganhar. Eles jogam com muita intensidade, foi um desafio para todas as equipas defrontá-los. Penso que vai ser difícil.""É um bom sentimento, não temos a pressão de ter de ganhar para passar. É a confirmação do que fizemos de bom nos jogos anteriores, mas isto é a Liga dos Campeões e queremos mostrar o nosso melhor, bem como sermos primeiros no nosso grupo.""Há tantas razões para vencer este jogo... Seria um recorde se vencermos? Sim, é bom, mas não é a nossa maior motivação."