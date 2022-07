Schmidt junto a Luisão

Em dia de sessão bidiária, Roger Schmidt apareceu no relvado do campo Michael Owen, no St. George’s Park, cerca de meia hora antes do treino da tarde. Nesse período, o treinador do Benfica esteve sempre em diálogo com Luisão. O diretor técnico das águias tem sido uma figura muito presente nos treinos desta pré-temporada, surgindo sempre com o equipamento igual ao que é utilizado pela equipa técnica. No início da sessão de trabalho, o alemão reuniu a equipa numa roda e conversou com os jogadores durante aproximadamente cinco minutos, mantendo-se depois à margem dos exercícios de aquecimento.

À imagem do que aconteceu ontem, o plantel tem novamente dois treinos hoje, marcados para as 11 e 17 horas. A primeira sessão abrirá 15 minutos para a comunicação social. Antes, falará um jogador.