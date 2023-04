Schmidt justifica eliminação: «Jogo de Lisboa e também as decisões dos árbitros»

Roger Schmidt era naturalmente um treinador desapontado após a eliminação do Benfica nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Na ressaca do empate diante do Inter Milão , o técnico alemão deixou ainda alguns reparos à arbitragem, que no seu entender também foi responsável pelo adeus encarnado."Foi o jogo de Lisboa e também as decisões dos árbitros, que foram parte da história destes dois jogos. Tivemos azar com isso... Mas, por outro lado, jogamos um futebol fantástico numa competição internacional. Jogámos 14 jogos, perdemos um. Infelizmente num muito importante. Em Lisbao não jogámos com o mesmo foco e intensidade. Ainda assim, gostei do que vi hoje, a equipa acreditou em si mesma. Nunca desistiu, mesmo estando 3-1. Acho que foi importante o 3-3. Temos de aceitar, dar os parabéns ao Inter e aproveitar esta performance para os seis jogos que faltam", começou por dizer, à ELEVEN.Questionado sobre a troca que fez ao intervalo, para colocar David Neres no lugar de Gilberto, o alemão explicou. "Estava 1-1, faltavam 45 minutos, tínhamos de marcar dois golos. O David, com a qualidade no ataque e no um para um, era bom para a equipa. Jogámos bem na primeira parte, mas faltava um pouco mais no último terço para definir. Por isso entrou o David e o Aursnes passou a lateral."Por fim, Schmidt desvalorizou o impacto do facto do Inter ter marcado primeiro esta noite. "Na minha opinião estivemos no jogo desde o começo. Ao primeiro ataque eles marcaram, mas depois disso acreditávemos. Vimos uma equipa a lutar, a ser boa nos duelos, a ganhar muitas bolas, a pressionar. Não tenho nada a reprovar aos meus jogadores. Representámos o Benfica muito bem hoje e na competição no global".