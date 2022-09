Schmidt justifica saída de Gonçalo Ramos e assume: «Precisávamos de ter paciência...»

O Benfica iniciou a fase de grupos da Liga dos Campeões da forma como os adeptos esperavam, com uma vitória por 2-0 , mas provavelmente a dificuldade sentida para desfazer a construção defensiva do Maccabi Haifa não estava bem nos planos. Pelo menos nos dos adeptos, já que segundo Roger Schmidt esses problemas eram esperados, até porque na Champions a qualidade é sempre superior."Hoje foi um jogo difícil para nós. Um adversário bom, muito físico, com uma tática com muita marcação. Não foi fácil encontrar espaços e usá-los para atacar. Demorámos 45 minutos para conseguir ritmo. Na segunda parte foi importante marcar cedo, pelo Rafa e depois com o fantástico golo do Grimaldo. Ajudou imenso. Sinto que foi um jogo difícil, estou muito feliz pelos 3 pontos", frisou o técnico, à ELEVEN.O técnico alemão justificou ainda a opção de tirar Gonçalo Ramos ao intervalo para lançar Petar Musa. "Acho que precisávamos de energia nova. O Gonçalo tinha cartão, jogou muito na última semana. O Petar foi a escolha certa, para dar físico, tentou o seu melhor para jogar um bom jogo. Como disse, precisamos de bons suplentes no jogo", disse.Sempre calmo, Schmidt revelou aquilo que disse aos seus pupilos ao descanso. "Nunca espero um jogo perfeito. Temos sempre de esperar dificuldades, estes são jogos de Champions, é por isso que estas equipas estão cá. Vi na primeira parte que não foi fácil para os jogadores fazer melhores escolhas. Ao intervalo disse que precisávamos de ter paciência, que ia ser fácil, que tínhamos de trabalhar para vencer o jogo", revelou.A fechar, Schmidt falou de Draxler e sobre o facto do compatriota não ter saído do banco. "Está há poucos dias connosco. Hoje não foi necessario, mas nas próximas semanas será um importante jogador para nós".