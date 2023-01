Roger Schmidt projeta hoje o encontro com o Arouca, em conferência de imprensa marcada para as 13 horas, no Benfica Campus, no Seixal. O treinador alemão irá falar da deslocação ao reduto arouquense, a contar para a 18ª jornada da Liga Bwin, amanhã à noite, e da atualizada encarnada, quando se aproxima o fecho do mercado de transferência. Rafa e Gonçalo Ramos, lesionados, estão indisponíveis para este jogo.