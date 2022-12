Como o nosso jornal tinha antecipado, João Neves teve ontem a primeira oportunidade de jogar na formação principal do Benfica. O médio, de 18 anos, que já tinha sido chamado para o jogo da Allianz Cup com o Estrela da Amadora, estava a treinar com o plantel de Roger Schmidt. Regressado do Qatar, António Silva assinalou a estreia do vencedor da Youth League nas redes sociais.