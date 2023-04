Schmidt 'levanta o véu' sobre substituto de Otamendi frente ao Inter e revela: «Grimaldo está apto»

Roger Schmidt não quis revelar quem será o substituto de Otamendi - que cumpre castigo frente ao Inter - no centro da defesa do Benfica, no duelo da 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões. Na antevisão ao encontro com os italianos, o técnico das águias referiu ainda que Grimaldo, que fez trabalho de ginásio no treino desta manhã , está apto para ir a jogo."Não vou anunciar o onze. Se me disser o onze titular do Inter talvez possa dizer o meu... Otamendi não joga amanhã, isso é certo, mas o Lucas Veríssimo e o Morato são dois centrais muito bons. É uma pena não terem jogado tanto esta temporada. Gosto muito da atitude e qualidade deles. Quando se tem dois defesas centrais que estão a jogar tão bem como o António e o Otamendi, é difícil para outros entrarem no onze inicial. Um deles será titular e o outro poderá entrar. Certamente farão um bom jogo. O Grimaldo está apto", referiu Schmidt.