Schmidt: «Medo? Espero que o Enzo mostre tudo no Qatar»

Enzo Fernández fez este sábado o 2.º golo da Argentina frente ao México, o que deixou Roger Schmidt feliz. O treinador das águias disse ainda que não está preocupado com a cobiça que o jogador possa suscitar."Espero que mostre tudo no Qatar e que possa ser titular. Estou feliz por ele e pelo Nico. Espero que se apurem e que o Enzo jogue um bom Mundial", referiu após o jogo com o Penafiel. No final do encontro com os mexicanos, Enzo Fernández garantiu que seu pensamento está única e exclusivamente na seleção e o futuro não é questão que se coloque."Tenho a cabeça na seleção. Desfrutar o momento com os meus companheiros e pensar no próximo jogo com a Polónia", disse o médio.