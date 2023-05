Schmidt não desfaz as dúvidas na lateral: «Tomarei a derradeira decisão amanhã»

Roger Schmidt não esclareceu qual será a sua opção para o jogo de sábado com o Portimonense no que à lateral direita diz respeito. Fredrik Aursnes tem sido o titular, mas o regresso de Alexander Bah levanta a dúvida e o técnico deixa tudo em aberto."O Bah está a treinar com a equipa, já treinou a semana passada. Ainda tem alguns problemas e decidimos não correr riscos. Foi por isso que na jornada passada não esteve na equipa. É uma decisão que tenho de tomar ainda. Depois, dependendo disso, logo vejo quais as opções que tenho para lateral direito. Aursnes jogou bem nos últimos jogos, o Gilberto também tem treinado bem... Tomarei a decisão derradeira amanhã", disse o alemão.