Schmidt: «Não posso prometer o título, mas vamos fazer de tudo para nos sagrarmos campeões»

O Benfica empatou este domingo () no dérbi com o Sporting, duelo da penúltima jornada da Liga Bwin, num encontro em que as águias estiveram a perder por 2-0 e conseguiram evitar a derrota com um golo de João Neves já nos descontos.Em declarações no final da partida, Roger Schmidt mostrou-se satisfeito com a resposta da equipa na segunda parte, depois de uma primeira parte em que reconhece que o adversário esteve melhor."Claro que consigo compreender [o porquê de o Benfica não ter jogado tão bem na 1.ª parte]. O Sporting jogou muito bem na primeira parte, nos duelos estiveram mais frescos que nós, na cabeça e nas pernas. Tivemos problemas para sermos suficientemente rápidos, a vantagem era clara para eles ao intervalo. Mas grande respeito pela minha equipa que soube mudar o rumo das coisas. Foi muito importante marcarmos o segundo golo, penso que merecemos este ponto. A primeira parte foi para eles e a segunda para nós. Falta mais um jogo para o final e na próxima semana temos de consegui-lo [o título]", começou por dizer o técnico alemão das águias, em declarações na flash da Sport TV."Não achei que tivéssemos entrado relaxados. Não estamos sozinhos no campo. Quando jogas contra uma equipa como o Sporting e não estás no teu melhor, e eles a jogarem em casa e com a oportunidade de chegarem à fase de qualificação para Champions, temos de perceber que temos de fazer ajustes. Estou muito contente com os meus jogadores e também com as substituições que ajudaram a equipa.""Nunca me arrependo porque tenho de tomar as minhas decisões sempre antes dos jogos e não depois. Estou feliz por o Bah estar de volta, mas ele esteve seis semanas de fora, não podia fazer os 90 minutos. O Mihailo [Ristic] também regressou hoje pela primeira vez depois da lesão.""Eu sei qual é o desejo dos adeptos. Nós queremos dar-lhes o campeonato, tentámos de tudo para consegui-lo hoje, mas não conseguimos. Sermos campeões em casa também pode ser fantástico. Não posso prometer o título, mas vou prometer que vamos fazer de tudo para nos sagrarmos campeões", terminou.