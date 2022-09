Schmidt: «Não sendo possível ganhar, tentaremos um ponto»

Em antevisão ao jogo de quarta-feira com a Juventus, Roger Schmidt assumiu esperar uma equipa do Benfica corajosa em busca da vitória, mas deixou claro que um empate não seria um mau resultado."Espero um jogo difícil, pela qualidade dos jogadores. Mas também pela experiência do treinador. A Juventus é uma grande equipa, pode estar a ter dificuldades na Liga, mas não vamos julgá-los por esses jogos. Na semana passada mostraram que são capazes de jogar a um nível de topo europeu. Por isso digo que será difícil para nós. Mas acreditamos no nosso nível, vamos tentar jogar um bom jogo e tudo é possível", começou por assumir o técnico alemão."Estamos no início da época. É um adversário de topo, com qualidade, mas também experiente. Já jogamos contra boas equipas, todos os jogos foram difíceis. Tivemos sempre de fazer boas atuações para ganhar. É algo que nos dá confiança, mas também temos muito respeito pelo adversário. Contra o Famalicão foi um jogo difícil. Sabemos que tudo é possível. Amanhã será uma situação diferente, não somos favoritos, msa esperamos e acreditamos em nós. Vamos tentar ser bravos, acreditar em nós, tentar o nosso melhor para ganhar o jogo. Não sendo possível ganhar, tentaremos um ponto", frisou.A viver os primeiros meses em Portugal, o técnico não quis entrar em comparações com o futebol alemão, mas assegurou que se sente bem na Luz. "Podemos falar desa questão durante duas horas. Sinto-me no lugar certo. O nosso início foi bom, mas precisamos de chegar ao final da época para avaliar. Até agora temos demonstrado o que esperava, o que os adeptos gostam. O Benfica é um clube ofensivo, tentamos ser uma equipa muito ofensiva para fazer o que os adeptos gostam. É esse o caminho que vamos seguir".A fechar, Schmidt refutou colocar-se num jogo de comparações entre o nível de jogo da Juventus e do Benfica. "Para ser sincero, não gosto destas discussões. A Juventus é uma grande equipa na Europa, como nós também somos. Mas se consideramos a história e o lado económico, o Benfica não pode ser favorito. Não está num bom momento, mas temos de respeitar as qualidades da Juventus. Acreditamos que podemos ganhar a qualquer adversário, com coragem e se a estratégia der certo, será difícil defrontar-nos. Vamos ver o que a equipa vai conseguir obter com esta mentalidade."