Schmidt: «Não somos invencíveis, não somos uma equipa construída com muito dinheiro»

Roger Schmidt foi confrontado com o facto de o Benfica parecer uma equipa algo cansada nesta fase da época."Percebo a opinião, mas enquanto treinador tenho de ver um panorama mais geral. Já jogámos 27 jogos, temos muitos pontos e marcámos muitos golos, mas por vezes há jogos em que as coisas não estão a 100 por cento. O futebol é isso. Não somos invencíveis, não somos uma equipa construída com muito dinheiro, o que temos de fazer é trabalhar todos os dias para mostrar uma ótima atitude, cultura e bom futebol. É isso que os jogadores estão a fazer. Se não fizerem um jogo bem conseguido e perderem, nada muda para mim. Em condições normais, com estes pontos, somos praticamente campeões, basta olhar para as outras ligas na Europa. Não há equipas com estes números. É natural que as pessoas estejam impacientes, temos de esperar nove meses para chegar a este ponto. Isto não beliscou a forma como trabalhamos nem a nossa confiança, e depois do apito final na terça-feira ficámos concentrados em preparar o jogo de amanhã. É a nossa próxima oportunidade. Esperamos vencer, fazer um bom jogo. Enquanto treinador, a minha visão é um bocadinho diferente da vossa".