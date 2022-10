Schmidt não teme perder Enzo: «Está no sítio onde deve estar»

Roger Schmidt já por várias vezes elogiou Enzo, 'admiração' que se estende à família: no jogo com o PSG, o filho do treinador do Benfica foi visto na bancada com uma camisola do jogador dos encarnados. Questionado esta sexta-feira se teme perder o jogador após o Mundial, o técnico não hesitou."O meu filho gosta do Enzo, da forma como ele joga e eu também. Toda a gente gosta dele, joga um bom futebol. A minha família sempre cresceu no meio do futebol, a minha mulher e o meu filho estiveram no estádio, gostam dos clubes onde estou. Não prevejo não ter o Enzo depois do Mundial, ele está no sítio onde deve estar para se desenvolver. É muito bom para ele e para nós se ficar mais uns tempos no Benfica", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Caldas, da Taça de Portugal.E prosseguiu, não levantando a ponta do véu sobre se o médio vai ou não ser opção para o encontro de amanhã. "Não vou dizer o onze inicial hoje. Veremos. Acho que ele está em excelente forma, está a recuperar muito bem, conseguiu descansar na seleção, claro que houve as deslocações. Na terça-feira fez um jogo excelente. Hoje estava fresco no treino, é jovem, não seria problema para ele jogar amanhã".