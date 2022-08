«Schmidt não viu que a equipa estava 'estoirada'»

Triunfo sem contestatação do Benfica ontem na Luz (4-1) , que deixou clara a superioridade em relação ao Midtjylland. Com exceção para os primeiros 15 minutos, foi um jogo de um só sentido que termina com uma goleada justa para as águias. Os reforços David Neres e Enzo deixaram excelentes indicações, numa partida marcada também pelo hat-trick de Gonçalo Ramos. Contas feitas, o Benfica vai viajar para a 2ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões na Dinamarca com uma confortável vantagem no bolso.ouviu adeptos ilustres dos encarnados a propósito do encontro"Gostei muito da 1ª parte, da alegria do Neres, dos passes do Enzo e do Gonçalo, que fez três golos. A equipa mostrou futebol e trabalho nas bolas paradas. Não gostei da quantidade de golos falhados e do treinador não ter visto que a equipa estava ‘estoirada’""O Benfica começou a ‘aquecer’ o motor. Marcámos quatro, mas podíamos ter feito, sem exagero, sete ou oito. Só deu Benfica e espero que esta equipa se mantenha e que as vendas tenham parado. Com a forma de ver futebol que tem o nosso treinador, podemos ir longe""O Benfica está diferente do tempo de Jorge Jesus. A equipa taticamente esteve perfeita. David Neres e Enzo são excecionais. Parece-me, todavia, que o treinador devia ter poupado alguns jogadores quando chegou ao 4-0. Espero que não delapidem a equipa"