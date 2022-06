Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Schmidt prefere abdicar de Gonçalo Ramos: avançado não encaixa no modelo do alemão Técnico gosta do jovem, mas quer dar prioridade a outras opções para '10' e ponta-de-lança





• Foto: Luís Manuel Neves