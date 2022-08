Schmidt promete tentar aprender português mas avisa: «Não tenho grande talento para línguas»

Roger Schmidt prometeu tentar aprender português, como aconteceu com Weigl, médio alemão que se desenvencilha muito bem na nossa língua quando é chamado às conferências de imprensa. O treinador avisa, no entanto, que não é dotado para línguas..."Gostava de aprender português, o Weigl é um bom exemplo, mas é mais novo do que eu, não tenho grande talento para aprender línguas... Vou tentar nos treinos falar em português, não é uma língua fácil, mas vou tentar. A ver se temos pelo menos pequenas conversas em português", explicou o alemão.O treinador foi também questionado sobre se tenciona ficar por muitos anos no Benfica. "Antes de mais espero ficar dois anos, significaria que jogámos bom futebol. Sinto-me bem no Benfica, é uma grande honra fazer parte deste clube."