Schmidt prometeu... mas não irá cumprir: «É muito difícil»

Das primeiras coisas que garantiu enquanto treinador do Benfica foi que iria aprender a falar português, mas Roger Schmidt admite agora que não poderá cumprir tal promessa. O alemão, que comunica com o grupo em inglês, diz que "era preciso ter aprendido mais novo"."No início prometi que ia aprender português mas é complicado. É uma língua muito difícil e seria um investimento temporal muito grande até saber o suficiente para dar treinos em português. Para falar a verdade, não me atrevo. Em inglês funciona bem. Gostaria de falar português, de falar mais línguas, mas era preciso ter aprendido quando era mais novo", afirmou o técnico, de 56 anos, em entrevista ao 'Der Spiegel'.Schmidt revelou ainda que alguns jogadores do plantel benfiquista não dominam o inglês, ressalvando que tal não é um problema. "Há jogadores que não falam tão bem inglês e para eles faz-se uma interpretação, mas está tudo perfeitamente normalizado. Pode parecer complicado, mas estive dois anos na China onde ninguém fala inglês. Lá é tudo interpretado, noutros clubes há jogadores que não falam a língua mas mesmo assim é possível trabalhar. Não há qualquer problema", contou.