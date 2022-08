Schmidt: «Queremos mostrar que merecemos jogar na Liga dos Campeões»

Roger Schmidt sublinhou a importância de o Benfica entrar forte no duelo desta noite, na segunda mão da final do playoff de acesso à Liga dos Campeões, frente ao Dínamo Kiev. Em declarações aos microfones da 'ELEVEN', no pré-jogo, o técnico alemão das águias disse ainda que o mais importante hoje será o resultado.

"Sabemos da importância do jogo, mas no final de contas é mais um jogo de futebol. Temos de mostrar qualidade, penso que estamos a atravessar um bom momento, a equipa esteve bem durante a semana. Temos de estar concentrados durante os 90 minutos, precisamos de começar bem e queremos mostrar durante os 90 minutos que merecemos jogar na Liga dos Campeões", começou por dizer Roger Schmidt, à 'ELEVEN'.

Desfrutar do momento

"Se a equipa jogar bem é claro que eu vou desfrutar, mas hoje o importante é o resultado. Espero que tenhamos um bom dia, como na última semana. Se jogarmos bem, é um bom passo para promovermos a Liga dos Campeões."

O desafio de motivar os jogadores

"Não estamos relaxados, queremos ganhar hoje. Temos de acreditar em nós, nas nossas capacidades e na forma como jogamos. Queremos jogar com intensidade, queremos estar avançados no terreno e ir à procura de marcar golos. Penso que esta é a melhor forma para mostrarmos a nossa qualidade. Temos de estar preparados para um jogo difícil. Vamos ver como o jogo vai correr. Depois tiramos as nossas conclusões no decorrer do jogo", terminou.