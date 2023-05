Schmidt: «Queremos ser campeões pelo presidente»

A Liga Bwin aproxima-se do fim e o Benfica está cada vez mais perto de ser campeão, o que pode acontecer já neste fim de semana se as águias venceram hoje em Portimão e o FC Porto perder amanhã na receção ao Casa Pia. No entanto, por agora Roger Schmidt está apenas focado naquilo que pode controlar, ou seja, no duelo de hoje com o Portimonense, mas não lhe passa pela cabeça deixar fugir o título, pois sabe como o 38 é importante para o universo benfiquista, nomeadamente para o presidente.

"Já percebi que muitas pessoas em Portugal são do Benfica e que isso é muito importante. Estão orgulhosas e felizes. Queremos dar-lhes alegrias, jogar bom futebol, um futebol de ataque. É esse o ADN do Benfica, mas claro que também esperam títulos e vitórias em jogos decisivos, sobretudo como sucedeu no fim de semana passado", afirmou o técnico, de 56 anos, explicando a carga emotiva na tribuna após o triunfo (1-0) sobre os minhotos.

"Falhámos muitas oportunidades e as emoções acabam por vir ao de cima. O nosso presidente é Benfica, dedica tanta energia e paciência ao clube que todos queremos ser campeões também por ele", assinalou o alemão, que não quis abordar uma possível festa amanhã, se o Casa Pia surpreender no Dragão. "Espero um jogo difícil, antes de mais, e quero vencer. Tudo o resto não passa por nós. Estamos também dependentes dos resultados de outras equipas e estamos concentrados no nosso jogo e nada mais", frisou.

Sem deslumbramento

Com o título cada vez mais próximo, Roger Schmidt não teme que a equipa entre num estado de ansiedade ou deslumbramento e recorre ao passado recente para o justificar. "Frente ao Sp. Braga a situação era semelhante e mostrámos muita confiança. Fizemos um jogo de topo, um dos melhores desta época contra uma equipa muito boa. Demonstrámos que, mesmo quando não marcamos, e em certas alturas podíamos tê-lo feito, estamos tranquilos. Amanhã [hoje] vamos ter imensa energia e vamos tentar vencer o jogo", sublinhou.



Confiança total em Soares Dias



Artur Soares Dias foi nomeado para o jogo de hoje em Portimão, decisão aprovada por Roger Schmidt, que contestou o árbitro portuense no dérbi com o Sporting. "O lance do 1-2 não foi penálti e não devia ter sido consultado o VAR. O árbitro estava em cima do lance e se precisou de cinco minutos para rever o lance, é porque não era claro", afirmou o treinador após o empate (2-2). Mas isso são águas passadas e, agora, Schmidt considera que Soares Dias é o juiz indicado para apitar a partida de hoje. "Foi o árbitro das meias-finais da Champions. Isso significa que é um bom árbitro, um dos melhores de Portugal. Será bom para o jogo de amanhã [hoje]."



Bah gerido sem correr riscos



O técnico dos encarnados não esclareceu se Bah regressa ao onze diante do Portimonense ou se a aposta continuará a ser a adaptação do norueguês Aursnes. "O Bah está a treinar com a equipa, já treinou a semana passada. Ainda tem alguns problemas e decidimos não correr riscos. Foi por isso que na jornada passada não esteve na equipa. É uma decisão que ainda tenho de tomar. Depois, dependendo disso, logo vejo quais as opções que tenho para lateral-direito", afirmou o alemão, acrescentando: "Aursnes jogou bem nos últimos jogos, o Gilberto também tem treinado bem... Tomarei a derradeira decisão amanhã [hoje]."





Questionado sobre o desafio que espera ter pela frente hoje, em Portimão, Schmidt foi claro. "Espero aquilo que tenho visto em todos os jogos fora: uma equipa que vai dar tudo para jogar bem frente ao Benfica. Espero um adversário forte. Eles não podem descer, não podem ser campeões, nem podem apurar-se para as competições europeias. Por isso, jogam sem nenhuma pressão", considerou, garantindo: "Estamos preparados e vamos dar tudo para vencer." De resto, o técnico assegura que nada muda: "A nossa abordagem durante toda a época foi preparar a equipa da melhor forma possível para o jogo seguinte."