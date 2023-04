Schmidt recusa comparações com situação do Arsenal: «Importante é ter pontos»

Roger Schmidt recusa ver qualquer comparação entre a situação do Benfica e do Arsenal, líder da Premier League, agora com apenas 2 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester City. Recorde-se que o Benfica já teve 10 pontos de diferença do FC Porto, estando agora os dragões a 4 de distância."É difícil comparar equipas e ligas. O Arsenal, até há umas semanas, estava a fazer uma temporada muito boa, estavam à frente, e podiam vencer a Premier League, mas costumo dizer que há 34 jornadas aqui, 38 na Premier League, e o que é decisivo é estar sempre no máximo nível em todas as fases da temporada e em boa forma. Importante é ter pontos, não interessa que seja em Portugal, Espanha ou Inglaterra. Temos de mostrar que temos a capacidade e a energia. Na Premier League está tudo em aberto, mas não é possível comparar a situação deles com a nossa", afirmou na conferência de imprensa em antevisão ao jogo com o Gil Vicente