Schmidt rendido: «Jogadores acreditaram neles próprios, vi uma equipa muito corajosa»

O Benfica bateu esta quarta-feira a Juventus por 2-1, em Turim, com golos de João Mário e Rafa, num encontro em que as águias ficaram em desvantagem no marcador desde muito cedo (4').

Em declarações no final da partida, Roger Schmidt elogiou a prestação da equipa, principalmente depois das alterações feitas ao intervalo da partida.

"A Juventus colocou muita intensidade no início do jogo, não estávamos preparados. Tiveram boas oportunidades para marcar mais golos, mas depois a partir dos 15/20 minutos vimos um jogo diferente. Mudámos algumas coisas ao intervalo, tivemos mais intensidade e fizemos um pouco mais daquilo que é podíamos ter feito mais golos no segundo tempo e ter matado o jogo depois do segundo golo. Desperdiçámos algumas oportunidades. Eles ainda tiveram alguns momentos depois, já perto do final, mas acho que o resultado é justo. Foi um grande jogo, uma boa luta. Estou muito orgulhoso", começou por dizer Roger Schmidt, em declarações à ELEVEN.



"Eles acreditaram neles próprios, vi uma equipa muito corajosa, que jogou avançada no terreno e que não veio aqui para defender num jogo fora muito difícil como é aqui em Turim. [Vitória] Foi um grande passo para a nossa equipa, um jogo especial da Champions frente à Juventus. É muito bom para a confiança da equipa ganharmos aqui depois de termos estado a perder", continuou.

Os bons momentos da equipa

"Tivemos alguns bons momentos. Em termos de posse de bola, penso que conseguimos criar boas oportunidades de golo, mas também pressionar alto e mostrar um pouco de tudo nos momentos certos. Penso que essa foi a chave [da vitória]"

Luta pelo 1.º lugar do grupo?

"Queremos passar à próxima fase, começar com duas vitórias é muito bom, mas ainda faltam quatro jogos. Já mostrámos que podemos ser uma das duas equipas [que seguem em frente]. Agora temos de focar nos jogos do campeonato depois da pausa internacional. Lutar por uma vitória no próximo jogo, não podemos ganhar quatro jogos de uma assentada, apenas um de cada vez, por isso agora é pensar no próximo jogo em casa frente ao PSG", terminou.