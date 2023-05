Schmidt responde a Conceição: «Não vi todos os jogos do FC Porto, mas vi os nossos»

Roger Schmidt foi questionado este domingo, numa conversa com os jornalistas, sobre o facto de Sérgio Conceição ter considerado que FC Porto foi a equipa mais forte da Liga Bwin."É a opinião dele. Eu não vi todos os jogos do FC Porto, mas vi os nossos. Acho que jogámos muito bem. Antes do jogo, disse que depois de 34 jornadas, a equipa que tem mais pontos - que também é a que marcou mais golos e sofreu menos - é a que merece ser campeã", referiu o técnico do Benfica numa "open talk", onde fez o balanço desta época, um dia após as águias terem conquistado o campeonato nacional.