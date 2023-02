Schmidt revela quando contará com Tengstedt e Schjelderup na equipa principal

Roger Schmidt explicou que Tengstedt e Schjelderup não vão estar no encontro de amanhã, com o Sp. Braga, mas provavelmente já estarão na próxima semana na partida com o Club Brugge, para a Liga dos Campeões. Os dois reforços de inverno do Benfica ainda vão fazer mais um jogo com a equipa B."Decidimos que ainda vão jogar outro jogo no sábado pela equipa B. Estão a treinar bem, mas acho que ainda estão na fase em que têm de se adaptar e preparar para os jogos. É importante porque todos os jogadores estão bem, e fisicamente e tecnicamente eles estão a evoluir. De momento não podem ainda jogar, mas a oportunidade de jogarem na equipa B é perfeita. Esse é o plano agora e provavelmente talvez na próxima semana, em Brugge, possam estar connosco", explicou o técnico.