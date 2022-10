Schmidt sabe que apuramento na Champions está próximo mas garante: «Não jogamos para o empate»

Roger Schmidt fez esta segunda-feira a antevisão do jogo com a Juventus, uma partida da 5.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que se disputa amanhã, no Estádio da Luz, a partir das 20h00."Cada jogo é diferente, não há dois iguais. Foi difícil em Turim, sobretudo no início, em que tivemos alguns problemas. Mas depois entrámos nosso ritmo e fizermos um bom jogo. Amanhã teremos outro. O que temos feito é de respeitar o adversário, encontrar um bom plano, temos de estar prontos para cada encontro. Fizemos quatro jogos bons na Champions, mas tudo é possível para todas as equipas. A Juventus tem jogadores extraordinários, um treinador experiente e eles querem continuar nesta prova. Temos de estar preparados para jogar o nosso melhor, queremos passar à próxima fase.""Temos é de fazer um bom jogo. A Juve precisa de ganhar ambos os jogos para passar, mas nós precisamos de apenas 1 ponto. Toda a gente sabe disso mas temos de estar concentrados durante os 90 minutos. Não jogamos para o empate, quando entramos é para vencer e amanhã será assim. Temos de acreditar em nós, aproveitar o facto de jogarmos em casa. Queremos dar uma alegria aos nossos adeptos, bem como jogar na Liga dos Campeões em 2023. Não há aqui matemáticas.""Sei o que quer dizer, mas é insensato pensar que eles estão com dificuldades e que não vão jogar no seu melhor. Com uma equipa tão experiente e um treinador tão rodado no futebol internacional, temos de estar no nosso melhor. Esperamos a melhor Juve e temos de estar preparados para isso. Não temos de pensar em pontos fracos. Estamos num grupo difícil."Claro, ele é um jogador-chave, sempre importante e amanhã também poderá ser. Teve um excelente impacto no Porto, quando entrou criou oportunidades, ganha no 1x1, consegue tirar algo da cartola com a sua capacidade técnica... Amanhã estamos a contar com isso.""Uma equipa com baixas nunca é bom, mas isso também se passa connosco. No futebol profissional estamos todos habituados a isso. Temos é de encontrar soluções. Eles vão ter sempre uma equipa muito boa. Estamos concentrados nos que vão jogar e no que vamos fazer nos 90 minutos.""Já mostrámos esta época que damos o nosso melhor em todas as competições; quando se joga futebol internacional tem de se estar sempre pronto para o jogo seguinte. Agora estamos só concentrados na Liga dos Campeões, depois acontecerá o mesmo com a liga portuguesa. Temos grandes objetivos para esta época e vamos dar o nosso melhor. Amanhã há uma motivação especial, é a Champions, mas já mostrámos que jogamos com grande intensidade em todos os jogos. Estamos habituados a isso e vamos fazê-lo."