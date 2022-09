Schmidt satisfeito "para já" com plantel mas procura central: «Faz sentido ir buscar mais alguém»

O mercado de transferências foi um tema que não ficou de fora da conferência de imprensa de Roger Schmidt. Na antevisão ao jogo de amanhã com o Vizela, o técnico das águias garantiu que o clube ainda quer contratar um central neste último dia de janela de transferências."Ainda bem que não o perdi mesmo [no mercado]. Gosto muito da forma como tem trabalhado e da sua atitude, mas sim, não vamos contar com ele algumas semanas. Estava em excelente forma, tem jogado muito bem, mas são coisas que acontecem. Temos um bom plantel e temos de gerir isto, temos jogadores que o podem substituir. Precisamos de estar prontos para perder alguns jogadores durante a época, e amanhã será mais uma oportunidade para mostrar que estamos preparados"."Com Morato, Veríssimo e João Victor temos três centrais muito bons mas nenhum está disponível agora nem nas próximas semanas. Vamos também perder o Vertonghen, que quis partir. Temos Otamendi e António Silva, que podem jogar e são soluções excelentes. Faz sentido ir buscar mais alguém, estamos a trabalhar nesse sentido"."Infelizmente não. Teve uma lesão grave, com uma recuperação muito longa e houve complicações, mas está a recuperar bem. Esperamos que fisicamente, os seus joelhos estejam bem, mas não posso fazer previsões porque não sou perito nisso. Espero que se junte a nós o mais depressa possível"."Estou muito satisfeito com o plantel. Nas últimas semanas tem corrido tudo bem, não é fácil gerir um plantel com tantos jogadores, especialmente para eles. O foco e a concentração têm sido impecáveis, estão a jogar bom futebol, e tentámos ajustar o plantel na pré-época. Temos de estar atentos ao mercado para ver que jogadores estão disponíveis e depois é uma questão de tomar decisões. É mais fácil fazer contratações no início, porque não há a pressão. Se calhar amanhã à noite depois do jogo poderemos debater o plantel, porque aí sim estará tudo decidido. Para já estou muito satisfeito"."Só falo dos jogadores que têm contrato assinado com o Benfica. Amanhã podemos falar disto", concluiu.