Schmidt sobre a insatisfação de David Neres: «Falámos sobre isso e está resolvido»

Roger Schmidt foi confrontado com a insatisfação de David Neres no final do jogo com o Inter."Ele estava desiludido porque perdemos. Fez uma assistência para o Gonçalo Ramos mas o Gonçalo não a aproveitou. Claro que estava desiludido por não ser titular, mas falámos sobre isso e está resolvido. É um jogador muito importante para nós e decidi que nos últimos jogos não seria titular. Estou muito contente com ele, mas não vou anunciar se jogará amanhã", explicou o treinador do Benfica.