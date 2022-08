Schmidt sobre Aursnes: «Grande jogador de equipa, muito bom com e sem bola»

Roger Schmidt fez esta sexta-feira muitos elogios a Aursnes."Não sei se Aursnes já poderá jogar amanhã, depende de ter autorização da Liga ou não. O que posso dizer é que é um médio muito bom, muito completo, um grande jogador de equipa, muito bom com e sem bola. É exatamente o que precisamos, um jogador que corre muito, muito físico, e é muito bom para o nosso plantel podermos contar com ele, de maneira a jogarmos um futebol tático e fiável", referiu o treinador das águias."João ainda está a treinar à parte, vai precisar de mais tempo do que esperávamos, mas vamos recuperá-lo com paciência. Queremos evitar que isto se repita. Quanto ao Gonçalo Ramos, vou estar com ele depois desta conferência, falar com ele, ver como se sente e decidir se treina connosco ou não. Depois do último jogo sentia-se bem, mas o espaço à volta do olho dele estava muito dorida. Não sei se estará pronto".