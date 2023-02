Schmidt sobre Chiquinho: «É um bom exemplo do que podes alcançar com uma boa atitude»

Roger Schmidt teceu rasgados elogios a Chiquinho na antevisão do jogo de amanhã com o Sp. Braga, para a Taça de Portugal. O treinador destacou especialmente a atitude do jogador."Acho que já confirmou que é capaz de fazer grandes jogos. Mostrou todas as suas qualidades, com bola, a sua versatilidade, a sua capacidade física. Acho que tem feito um trabalho muito bom. Estou muito feliz com as suas exibições. É um jogador sempre muito positivo, mesmo na altura em que não jogava, treinava a um nível de topo. Está a adaptar-se muito bem à nova posição, penso que é um bom exemplo do que podes alcançar com uma boa atitude."