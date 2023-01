Roger Schmidt assumiu estar "muito feliz" pela contratação de Gonçalo Guedes, avançado português que assinou um contrato de empréstimo com o Benfica até ao final da temporada e que este sábado, nos Açores, já celebrou com um golo no triunfo por 3-0 sobre o Santa Clara."Estou muito feliz por estar aqui, é uma pessoa muito positiva, está muito feliz e muito motivado pelo regresso. Em apenas um treino já mostrou todo o potencial que tem. Foi importante para ele jogar hoje, mesmo tendo feito apenas ontem uma sessão com os companheiros de equipa. A melhor forma de integrá-lo é coloca-lo logo a jogar. Marcar logo no primeiro jogo é uma boa recordação. Tornar-se-á cada vez mais forte quando se habituar a jogar com os companheiros de equipa. Estou feliz por ele estar aqui", atirou o técnico alemão das águias, em declarações à Sport TV no final da partida.