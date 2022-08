Schmidt sobre Gonçalo Ramos: «Espero que fique, é titular e está em boa forma»

Roger Schmidt abordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da 4.ª jornada da Liga Bwin frente ao Boavista - amanhã pelas 18h no Estádio do Bessa -, a continuidade de Gonçalo Ramos ao serviço das águias, afirmando que espera que o avançado "fique"."Claro que espero que fique. É um jogador titular neste momento, está em boa forma, já fez assistências, golos... gosta de jogar numa posição mais central, penso que é um ótima posição para ele, mas sei como é o negócio do futebol e do mercado. Espero que fique, mas se houver alguma oportunidade de mercado, preciso de a aceitar, temos outros avançados. No final, é uma decisão do clube e do jogador mas sim, espero que fique".