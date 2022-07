Schmidt sobre o mercado: «É possível que alguns jogadores queiram sair, que outros possam chegar...»

Roger Schmidt falou esta terça-feira aos jornalistas na conferência de imprensa realizada após o final do Benfica-Newcastle. O treinador do Benfica deixou elogios aos jogadores, em especial a Alejandro Grimaldo, que hoje apontou um golo de belo efeito mas ficou também ligado a um dos golos marcados pelos ingleses na Luz, falou sobre a evolução que a equipa tem feito durante esta pré-temporada que hoje chega ao fim e ainda sobre possíveis entradas e saídas no plantel."Sim, penso que no final da pré-época o meu sentimento é que os jogadores estão a evoluir bem. Treinámos muito nas últimas semanas e penso que demos um passe em frente e evoluímos com o decorrer desta pré-temporada. Hoje foi um grande teste para nós, porque jogamos contra um grande adversário e forte fisicamente. Mas também mostrámos a nossa qualidade em alguns momentos, especialmente na primeira parte. Criámos chances de golo, tivemos alguns momentos na defesa, perto e dentro da área nossa área, onde não tivemos taticamente perfeitos e em que eu sei que podemos fazer melhor. Podíamos ter feito algumas coisas um pouco melhor. O Newcastle tentou mudar a sua forma de jogar, utilizando um pouco mais os extremos e nesses momentos os nossos laterais precisavam de um pouco mais de apoio. Mas é por isso que temos estes testes, com o intuito de percebermos quais são os próximos passos a dar. Estou feliz por termos ganho o jogo no final. É verdade que foi apenas mais um jogo, mas o nome da Taça é Eusébio, um dos melhores jogadores da história de Portugal, por isso tivemos de nos mostrarmos ao jogo e fazer de tudo para ganharmos. Estou muito feliz pelo resultado de hoje.""Nós ganhámos cinco jogos na pré-temporada, mas sabemos bem que assim que arranca o primeiro jogo oficial que a pré-época fica para trás. Penso que podemos, sim, usar estes jogos para ganharmos ainda mais confiança. Sobre o onze inicial, eu penso de forma diferente como treinador. Para mim, é algo que está sempre em mudança. Não quer dizer que por eu usar um onze que vou repetí-lo em 60 jogos. Hoje começámos com estes jogadores, assim como no último jogo. A grande parte repetiu a titularidade porque estiveram bem. Todos os jogadores estão numa boa forma e todos mereciam ter jogado hoje, mas não posso jogar com todos eles. Para mim, neste momento, é bom termos muitos jogadores em bom plano físico. Espertos do ponto de vista tático, mas também do ponto de vista físico. Penso que estamos preparados para o início da temporada.""No final, o mais importante é ganhar. Claro que o melhor será fazê-lo sem sofrer golos, até para a confiança do nosso setor defensivo. Queremos ter sempre a bola o mais longe possível da nossa baliza, mas nem sempre é possível, pois os adversários também têm a sua qualidade e valor. Não demos muitas oportunidades de golo aos nossos adversários nesta pré-temporada. Hoje, ele tiveram algumas oportunidades. Tal como eu disse antes, nestes momentos, com dois golos de vantagem, temos de tomar outras decisões. Não são erros de apenas um jogador, mas sim da equipa. Eu sei que nós sabemos defender melhor nestes momentos. Sabemos que não foi um jogo perfeito. Temos de usar este jogo como exemplo para melhorarmos para a semana.""Temos muitos jogadores, por isso tenho um grande respeito por todos os nossos jogadores, principalmente pela forma como têm gerido esta fase [mercado de transferências] que não é fácil. Quando fomos para estágio tínhamos 39 jogadores, o que é muito, mas nos treinos vi que a qualidade é top, top. Quando existem estes períodos de transferências é normal que os clubes tentem melhorar ao máximo as equipas e connosco é igual. É possível que alguns jogadores queiram sair, que outros possam chegar, mas neste momento o meu foco está em jogar contra o Midtjylland. Sei o quão importante é este jogo para o clube e para todos nós. Não posso fazer comentários sobre rumores.""Claro que foi um jogo diferente, diante de um adversário igualmente diferente em termos táticos [dos restantes que o Benfica defrontou na pré-temporada]. Hoje foi também um jogo mais físico, mas temos que estar preparado para isso e hoje foi um bom exemplo. Penso que os nossos jogadores estiveram bem, ganharam muitos duelos. Foi um teste muito bom para o jogo da próxima terça-feira, mas temos de ajustar a nossa tática tendo em conta o adversário que vamos defrontar. A partir de hoje vamos analisá-los porque sabemos que são o nosso adversário", terminou.