Schmidt sobre Otamendi: «Fizemos de tudo para o manter como capitão, mas já tem 34 ou 35 anos»

Roger Schmidt respondeu este domingo aos jornalistas , na ressaca do título de campeão nacional conquistado em época de estreia ao serviço do Benfica. Interrogado sobre a influência e a possível permanência por parte do capitão Nicolás Otamendi, deixa o desejo de que fique mas não é seguro que tal aconteça."Penso que foi um grande capitão. Tem imensa experiência, a temporada dele foi extraordinária. Foi campeão do Mundo, campeão em Portugal... De forma geral não só o 'Nico', também o João Mário, Rafa, Grimaldo... Esses jogadores são líderes no balneário. Cada um diferente do outro, mas cada um teve bastante responsabilidade. O capitão está sempre em destaque, mas todos eles foram importantes. Temos um bom 'mix' de jogadores experientes e juventude, e tendo em conta os objetivos do Benfica... Jogar aqui não é fácil, os jogadores mais experientes dão muito apoio aos mais jovens. Espero que o Nico fique, antes do Natal começámos a falar com ele sobre um novo contrato. Ele quis sempre esperar até ao final da temporada e só aí tomar uma decisão. Agora a temporada chegou ao fim. Fizemos de tudo para o manter como capitão, mas já tem 34 ou 35 anos e o contrato dele acaba. Claro que se me perguntarem, espero que fique no Benfica", frisou o técnico campeão nacional.