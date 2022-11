«Schmidt tem regra: quando a equipa ganha a bola, tem de chegar à área contrária em menos de 10 segundos»

Jonathan Soriano, avançado espanhol que foi treinado por Roger Schmidt no Salzburgo e no Beijing, falou à 'Marca' sobre as qualidades do técnico do Benfica, frisando que sempre soube que o alemão tinha tudo para "triunfar num grande de Portugal"."Eu sabia que indo para um grande de Portugal ia triunfar. Tem um estilo diferente do tradicional. É de ideias fixas: quer ser protagonista, agressivo, ofensivo. Independentemente do rival, quer sempre ir para cima. Conseguir marcar seis golos fora de casa na Liga dos Campeões é muito complicado", começou por referir Soriano.E acrescentou, deixando mais elogios a Schmidt: "Tenta ser agressivo na pressão. Quanto mais perto da baliza contrária recuperares a bola, mais perto estás de marcar. Tem uma regra não escrita: quando a equipa ganha a bola, tem de chegar à área contrária em menos de 10 segundos. Treinávamos muito isso. Até tínhamos uns megacronómetros que nos indicavam o tempo que demorávamos em cada ataque".Apesar dos bons resultados, Soriano frisa que o estilo de jogo do treinador das águias não é de adaptação fácil. "A intensidade não se negoceia. Com Schmidt não existem ataques passivos nem treinos tranquilos. A mim, ao início, custou-me adaptar. De segunda a sexta-feira era intensidade pura e dura. A intenção é superar linhas muito rápido. O objetivo é fazer jogadas em quatro ou cinco passes", concluiu.