Schmidt teve apoio da família nas bancadas do Estádio da Luz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roger Schmidt teve ontem, mais uma vez, o apoio da família nas bancadas do Estádio da Luz. A mulher Heike e o filho Jordi estiveram na tribuna presidencial do reduto das águias, onde assistiram à primeira derrota caseira do treinador alemão, desde que chegou aos encarnados.

Refira-se que nas redes sociais, o filho de Roger Schmidt partilhou vários vídeos de momentos anteriores ao jogo, tendo até arriscado no português: "Vamos", escreveu.